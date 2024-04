Météo : yo-yo des températures, à quand le retour de la chaleur ?

Après les records de douceur et de chaleur observés au cours du week-end, les températures ont depuis dégringolé. Des gelées matinales vont même faire leur retour en plaine mercredi dans l’est. Mais un nouveau pic de chaleur se profile déjà pour le week-end prochain avec de 25 à 30°C attendus.

Malgré une météo capricieuse voire maussade, nous sommes pourtant bel et bien au cœur du printemps ! Et il y a quelque chose qui ne trompe pas : ce sont les variations de températures. Les inter-saisons que sont le printemps (et l’automne) sont justement caractérisées par un mercure très variable, entre les premiers pics de douceur ou de chaleur et les derniers frimas de l’hiver. Cette semaine illustre parfaitement cette situation avec une véritable dégringolade observée ces dernières heures. Entre lundi après-midi et mardi après-midi, le mercure a ainsi souvent perdu entre 10 et 15°C !

TF1/LCI

Des températures localement négatives mercredi et jeudi

Ne rangez pas les écharpes tout de suite ! Après les températures estivales du week-end, de l’air nettement plus frais s’est brusquement invité sur le pays. Ainsi, le mercure est repassé ce mardi en dessous des normales de saison. Seule la Corse continue de profiter de températures supérieures à 20°C l’après-midi. La neige a également fait son retour sur l’ensemble des massifs. Avec un vent très sensible, le ressenti peut ainsi paraître froid. Et ce n’est pas terminé puisque la baisse se poursuivra au cours des prochaines heures, si bien que des gelées feront leur retour mercredi matin.

Si les valeurs demeureront faiblement positives en ville avec notamment 1°C à Nevers, 2°C à Charleville-Mézières ou encore 3°C à Reims, Alençon, Orléans ou Bourges, les thermomètres basculeront localement sous 0°C dans les campagnes lorraines, bourguignonnes ou auvergnates. En cours de journée, les températures repartiront déjà à la hausse avec pas moins de 12 à 17°C au nord et de 13 à 18°C, retrouvant ainsi un niveau proche des normales de saison dans la plupart des régions. Jeudi matin, la fraîcheur restera localement marquée au réveil avec quelques gelées encore possibles en Auvergne-Rhône-Alpes tandis que les maximales continueront de se réchauffer.

TF1/LCI

Nouveau pic de chaleur précoce en fin de semaine

À l’image de la situation de la fin de semaine dernière, le flux va de nouveau s’orienter au secteur sud à l’approche du week-end. Ainsi, le mercure va grimper sur l’ensemble du territoire, d’autant que le soleil s’annonce de plus en plus généreux. Si les minimales demeureront un peu fraîches en étant toutefois positives, les maximales vont redevenir printanières voire estivales. Vendredi après-midi, la barre des 20°C sera ainsi atteinte voire franchie au nord de la Loire tandis que des pointes à 26-27°C seront possibles en Aquitaine et dans le Midi.

TF1/LCI

La hausse se poursuivra durant le week-end avec des pointes à 24°C dans les régions septentrionales samedi après-midi et jusqu’à 29-30°C en Gironde, dans les Landes, le Pays basque et le Roussillon. Même programme pour la journée de dimanche mais uniquement dans la moitié sud puisque déjà, une nouvelle baisse des températures est attendue au nord de la Loire ! Cette relative fraicheur gagnera tout le pays en début de semaine prochaine. Le yo-yo du mercure va ainsi se poursuivre jusqu’à la mi-avril au moins…