Météo : printanières puis estivales, les prévisions jusqu’à la mi-mai

Avant la généralisation des éclaircies prévue dimanche, la journée de samedi sera partagée entre nuages et éclaircies. Le soleil prendra ainsi l’avantage de l’Atlantique au nord-est avec tout au plus un voile d’altitude ainsi que dans le golfe du Lion où le ciel sera limpide sous l’effet du mistral et de la tramontane. Dans les autres régions, le temps se montrera moins lumineux avec des nuages porteurs d’averses de la Bretagne au nord de la Seine et même d’orages entre les Alpes et la Corse.

Dimanche marquera le coup d’envoi de la période de temps ensoleillé et de plus en plus chaud avec de très belles éclaircies sur tout le pays. Seuls les reliefs de l’est et les Pyrénées conserveront un ciel chargé et menaçant avec encore une ondée ou un orage possible. Les températures seront de saison au réveil avec de 10 à 18°C dans la plupart des régions. Les maximales, de leur côté, seront dignes d’une fin de printemps voire d’un début d’été ce week-end avec de 24 à 27°C de l’Atlantique au nord-est et en Méditerranée et autour de 20°C dans le nord-ouest.