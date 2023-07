Météo : quel temps ce dimanche 16 juillet ? Découvrez les prévisions

Le soleil se montrera généreux tout au long de la journée sur une bonne moitié est du pays même si quelques cumulus bourgeonneront à la mi-journée. Plus à l'ouest, le ciel sera mitigé, alternant entre périodes ensoleillées et passages nuageux. Le vent de sud-ouest sera sensible sur les côtes de Manche, atteignant 60 à 70 km/h, il se calmera l'après-midi.