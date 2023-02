Météo : quel temps ce jeudi 16 février ? Découvrez les prévisions

Du Poitou-Charentes et de l'Aquitaine jusqu'à la région toulousaine, ainsi que du Val de Saône à la vallée du Rhône et l'intérieur de la Provence, les brouillards seront fréquents et parfois denses. Le Languedoc-Roussillon sera encore sous des entrées maritimes assez compactes. Toute cette grisaille se dissipera lentement, quelques plaques résistant encore vers la mi-journée. En revanche, sur le flanc est du pays ainsi que sur le Massif central et ses abords, la matinée sera déjà ensoleillée malgré un ciel parfois voilé. L'après-midi, ce temps lumineux s'imposera partout.