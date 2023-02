Météo : quel temps ce mercredi 15 février ? Découvrez les prévisions

Au lever du jour, des gelées de 0 à -3 degrés concerneront encore une bonne moitié est du pays, des frontières du nord et du nord-est jusqu'au Centre-Val de Loire, l'est du Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Haut-Languedoc et l'intérieur de la région PACA. Les températures maximales atteindront l'après-midi 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à 16 au sud avec localement 17/18 dans le Var et en Aquitaine.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nombreux brouillards se reformeront sur le nord-ouest de l'Hexagone, au sud de la Garonne et dans les vallées de l'est.