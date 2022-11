L'hiver arrive la semaine prochaine : à quoi faut-il s’attendre ?

Au cours du premier week-end de décembre, samedi 3 et dimanche 4, la situation devrait rester bloquée avec des nuages bas et brouillards très présents dans la moitié nord et un soleil plus généreux au sud, après dissipation de la grisaille matinale. Côté températures, les minimales seront souvent inférieures à 0°C entre les Pyrénées, le Massif Central et les régions de l’est alors qu’elles seront faiblement positives dans le nord-ouest et près des côtes. En cours de journée, les maximales seront à la traîne et fréquemment inférieures aux normales de saison. Elles atteindront difficilement la barre des 10°C avec seulement 6 ou 7°C aux heures les plus chaudes de la Normandie au Grand Est et du Jura à la région Auvergne-Rhône-Alpes.