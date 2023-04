VIDÉO - Quel temps fait-il ce mercredi 5 avril ? Découvrez les prévisions météo

Le froid et les gelées seront encore fréquentes ce mercredi, des averses s'abattront sur le Sud-Est, le Nord-Ouest sera plus nuageux, et le soleil brillera sur le reste du territoire, selon Météo France. Sur les Alpes frontalières, l'est de PACA et la Corse, la journée se déroulera sous un ciel encore bien nuageux et parfois quelques ondées. Vers la mi-journée et l'après-midi, l'est de PACA se chargera de nuages plus menaçants, ils s'accompagneront d'averses plus fréquentes et localement orageuses, avec un peu de neige vers 1.000 à 1.200 m sur les Alpes du Sud. Ailleurs, sous un ciel dégagé, le froid sera sensible au lever du jour.

La matinée sera ensuite ensoleillée et calme sur la majeure partie du pays, hormis sur la Bretagne et le Cotentin où le ciel se voilera de plus en plus. L'après-midi, de la péninsule bretonne et la Normandie jusqu'aux Pays de Loire, les nuages s'épaissiront jusqu'à donner quelques gouttes en soirée. Sur le Nord-Est également, les périodes ensoleillées seront contrariées par quelques nuages, notamment sur les Vosges. Sur le reste du pays, malgré un ciel parfois voilé à l'ouest, le soleil restera généreux.