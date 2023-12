Tempête Ciro : des rafales jusqu'à 185 km/h sur la Corse

L'île de Beauté est touchée par un vent tempétueux ce samedi. Les deux départements ont été placés en vigilance orange. À Cagnano, dans le Cap Corse, les rafales ont atteint 185 km/h alors qu'une accalmie est espérée à partir de 22h.

Avis de tempête sur la Corse. Ce samedi, le vent a soufflé très fort, particulièrement sur la Haute-Corse. Depuis ce samedi matin et jusqu'en soirée, la tempête Ciro balaie la Corse et "ce vent se renforce encore et devient violent sur une grande partie de l'île, le cap jusqu'à la région bastiaise, mais aussi en montagne", prévient Météo-France qui a placé les deux départements insulaires en vigilance orange.

À leur apogée, à 17h, les rafales ont largement dépassé les 120 km/h sur la façade orientale de l'île. Ainsi, des vents à 185 km/h ont été relevés à Cagnano, 166 km/h au Cap Sagro et à Alistro ou encore 126 km/h à Solenzara. Les transports maritimes ont été impactés par ces conditions météorologiques, indique Corse Matin, précisant que 5000 foyers ont été privés d'électricité, dont 2000 abonnés dans le Cap Corse.

"Encore quelques heures de fortes rafales avant une accalmie sensible en soirée", prévient l'institut météorologique dans un bulletin spécial. Cet épisode tempétueux s'annonce "plus étendu et plus fort que les épisodes récents des 16 et 28 novembre derniers". L'alerte devrait être levée à 22h ce samedi.