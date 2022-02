Tempête Eunice : 5 départements du nord en vigilance orange "vent violent"

Dans un contexte de coefficients de marées élevés (coefficient 90, vendredi matin), la conjonction de niveaux marins élevés et de fortes vagues liées aux rafales risque, de plus, d'engendrer des submersions sur le littoral des départements placés en vigilance vagues-submersion. La vigilance sera donc encore accrue aux heures de pleine mer, données vers 13h pour Boulogne et Dieppe, vers 11h30 pour Ouistreham, vers 8h pour Saint-Malo et 6h pour Brest.

Le vent devrait faiblir en fin de journée. L'alerte doit ainsi prendre fin à 19h vendredi.