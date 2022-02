Tempête Eunice : pourquoi parle-t-on d’une "bombe météorologique" en Angleterre ?

Si ce genre de dépressions inquiète, c’est aussi parce qu’elles sont de petite taille et sont mal appréhendées aujourd’hui encore par les modèles prévisions météo. Un décalage géographique de quelques dizaines de kilomètres peut ainsi avoir d'importantes conséquences, tant sur l'intensité des vents que sur les secteurs concernés. De plus, le courant jet qui correspond aux vents soufflant en altitude et qui ondule dans l’hémisphère nord se situe actuellement en plein sur l’Angleterre avec des vents à plus de 300 km/h à 9000 m d'altitude. Ce courant va ainsi donner encore plus de puissance à la tempête Eunice.