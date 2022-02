Tempête Eunice : ce qui nous attend en France

Et si les îles britanniques sont en ligne de mire, le nord de la France ne sera pas non plus épargné ! C’est en fin de matinée vendredi que les vents se renforceront en bord de Manche puis sur les Hauts-de-France pour atteindre leur maximum en début d’après-midi. Les rafales atteindront alors 100 à 120 km/h dans les terres du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de la Seine-Maritime, localement jusqu’à 130 km/h sur les hauteurs. Sur les côtes, les vents souffleront jusqu’à 140 km/h, localement 150 km/h sur les caps exposés tels que les caps de la Hève, Blanc-Nez ou encore Gris-Nez.