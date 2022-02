Tempêtes en série : pourquoi cette succession d'épisodes violents dans le nord de la France ?

Après plus d’un mois de situation de blocage anticyclonique se caractérisant par l’omniprésence des hautes pressions et avec à la clé un temps souvent calme et sec, le temps a donc radicalement changé la semaine dernière avec le retour des perturbations atlantiques. L’anticyclone, dont sa localisation à cette période de l’année est à proximité des Açores, s’est donc replié au sud-ouest du Portugal. Ainsi, les dépressions se formant sur l’Atlantique Nord ont circulé sur les îles britanniques et en mer du Nord plutôt qu’entre l’Islande et la Scandinavie quand les hautes pressions sont présentes.

Conséquence directe de ce changement de configuration météorologique : le retour de la pluie et du vent. Or, en hiver, les dépressions à l’origine de ce « mauvais temps » peuvent s’avérer rigoureuses, provoquant alors des coups de vent ou des tempêtes. La situation de ces derniers jours en est un parfait exemple et n’a donc rien d’exceptionnel. C’est plutôt la longue période de temps sec du début d’année qui était en train de devenir exceptionnelle dans un pays où l’influence océanique en hiver habituellement domine…