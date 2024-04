Météo : un nouvel épisode méditerranéen annoncé pour ce week-end dans le sud-est de la France

Ce week-end, de fortes intempéries sont annoncées sur le quart sud-est de la France, avec notamment de fortes pluies et des risques d'inondations. 54 départements sont placés en vigilance jaune orages et crues, ce vendredi. Il s'agit du septième épisode méditerranéen depuis le mois de février.

Un septième épisode méditerranéen depuis février. De fortes précipitations sont annoncées sur l'ensemble du quart sud-est de la France pour ce week-end du 27 et 28 avril. L'épisode devrait commencer samedi en fin de journée et durer toute la journée de dimanche. Une situation exceptionnelle puisque de telles intempéries surviennent généralement à l’automne.

"La tendance est pluvieuse", indique Météo France dans un bulletin paru le 25 avril. "Les perturbations s'enchaînent et sont renforcées par moments par une goutte froide [...] permettant la mise en place d'un épisode de pluies importantes en Méditerranée. Elle va aussi renforcer l'intensité des averses qui pourront suivre les pluies samedi et donner ainsi des orages", a-t-elle détaillé.

L'épisode commence dès aujourd'hui, avec une première perturbation qui traverse le pays, en entrant par l'ouest. Des pluies plus ou moins intenses se manifesteront sur tout le territoire. L'après-midi sera plus instable avec des averses et des orages. "Une bande allant de l’ouest aquitain au nord du golfe du Lion en passant par la plaine toulousaine reste au sec", précise Météo France. Près de 54 départements sont placés en vigilance jaune orages et crues.

43 départements en vigilance jaune samedi

Pour la journée de samedi, les pluies vont principalement toucher les reliefs de l’Hérault à l’Ardèche, "avec 50 à 70 mm qui devraient tomber". La moitié ouest et le Sud-Est seront, quant à eux, "sous 10 à 20 mm". La vigilance jaune est toujours de mise pour près de 43 départements, notamment pour vent cette fois, mais aussi pour pluie-inondation pour l'Andorre. Les niveaux des cours d’eau pourraient être amenés à déborder, avec un risque d'inondations. Prudence, donc, sur les routes.

Enfin, dimanche, les pluies se poursuivront du sud-ouest au nord-est, continuant à arroser en particulier les Cévennes et dans une moindre mesure une large zone allant des Pyrénées à la Franche-Comté. "Il devrait encore tomber entre 30 et 50 mm entre l’Hérault et l’Ardèche, localement 70, et 15 à 30 mm des Pyrénées à la Franche-Comté", assure Météo France. Elle a par ailleurs expliqué que les pluies devraient être "durables et par moment soutenues jusqu’en milieu de semaine", soit jusqu’au jeudi 2 mai inclus. Les prévisions sont à affiner dans les prochains jours.