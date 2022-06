Météo-France va désormais se baser sur de nouvelles "normales" : qu'est-ce que cela signifie ?

"Cette nouvelle période permet d'être le plus possible proche du climat dans lequel nous sommes", nous explique le climatologue de Météo-France, Matthieu Sorel, ajoutant, "si on prenait une référence très ancienne, on aurait des anomalies de températures très fortes, et cela aurait peu de sens pour les gens".

Ces normales concernent les températures, mais pas seulement. Elles portent également sur les précipitations, le vent, l'indice d'humidité des sols ou encore l'enneigement. Suivant les recommandations de l'Organisation météorologique mondiale, agence onusienne, ces normales sont établies sur trente ans, changent tous les dix ans et permettent de comparer les données entre elles et d'intégrer le changement climatique.

En effet, la nouvelle période de référence se révèle beaucoup plus marquée par des événements climatiques extrêmes, qu'il fallait intégrer dans les mesures actuelles. "Cela permet de mieux décrire le climat dans lequel nous vivons", détaille Matthieu Sorel, citant le rapport du Giec qui prévoit des "vagues de chaleur plus précoces, plus tardives, plus intenses et plus fréquentes". Or, "c'est bien ce qu'on observe actuellement", souligne le climatologue, "il y a de plus en plus canicules et de moins en moins de vagues de froid. Ça fait partie du climat que nous avons observé sur cette période et c'est bien évidement pris en compte".