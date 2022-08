Nouvelle semaine caniculaire en vue : à quoi s'attendre ? Les prévisions d'Evelyne Dhéliat

Pour échapper aux fortes températures, il faudra se rendre en Bretagne, dans le Cotentin ou dans le Nord, qui resteront "sous la barre des 30°C, entre 27 et 29°C". Un répit qui ne sera que de courte durée. "Mercredi, la moyenne sera de 33°C au nord, et 35°C au sud", poursuit Evelyne Dhéliat. "Les fortes chaleurs remonteront sur toute la façade ouest, avec des pointes à 35 et 36°C jusqu'à la Loire, et jusqu'à 38 à 40°C dans le sud-ouest."

Un coup de chaud qui continuera durant la deuxième partie de la semaine. "Jeudi 11 août, les températures seront encore plus élevées puisque la moyenne sera de 34°C au nord", affirme la cheffe du service météo de TF1. "Les 35 à 38°C seront fréquemment atteints partout au sud de la Loire, avec 40°C localement, et des pointes possibles à 36 ou 37°C au nord. Le flux maritime va toutefois légèrement adoucir les températures en Méditerranée, avec 33 à 35°C." Il en sera de même pour vendredi, "avec une moyenne de 35°C au nord comme au sud, et jusqu'à 38°C sur la façade ouest".

Le week-end du 15 août pourrait, lui aussi, être particulièrement chaud. "Samedi, des pointes à 36 ou 37°C gagneront le nord-est", continue Evelyne Dhéliat. "Les fortes chaleurs seront généralisées, seules la Bretagne, la Normandie et la Méditerranée auront un peu de marge, avec 30 à 34°C."