Vague de chaleur sur la France : entre mercredi et jeudi, la nuit la plus chaude pour un mois de mai

Quand l'été s'invite au printemps. Avec un indicateur thermique national des températures minimales de l'ordre de 16,5°C au petit matin (autrement dit la moyenne nationale), la France a connu, entre mercredi et jeudi, rien de moins que la nuit de mai la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1947.

Le record précédent était de de 16,06°C le 29 mai 2017. Cette valeur est d'autant plus remarquable qu'elle se produit en deuxième décade et non à la fin du mois, statistiquement plus chaude. En outre, de nombreuses villes ont battu leur record de température minimale élevée : Toulouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Chartres, Orléans, Carcassonne, Roissy…