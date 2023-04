VIDÉO - Quel temps ce lundi 10 avril ? Découvrez les prévisions météo

En ce lundi de Pâques, la météo sera marquée par le retour d'un temps perturbé par le nord-ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France. En matinée, des pluies généralement faibles envahiront la Bretagne, la Normandie, l'ouest de la Picardie et les Pays de la Loire. L'après-midi, ces pluies progresseront vers l'est et s'étendront du Benelux au Centre, aux Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Elles se renforceront légèrement au nord de la Seine l'après-midi.