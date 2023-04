VIDÉO - Quel temps ce mardi 11 avril ? Découvrez les prévisions météo

De la pluie et des rafales. Le temps ce mardi sera marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne et les côtes de la Manche, selon les prévisions de Météo-France. Les résidus de la perturbation de la veille donneront encore quelques pluies en matinée du Sud-Ouest jusqu'à l'Alsace et le nord des Alpes avec un peu de neige en altitude, avant le retour d'un temps sec en cours de matinée. Plus au Nord, le ciel sera variable avec un voile de nuages plus au moins denses. En cours d'après-midi, le ciel s'assombrira sur la Bretagne et la Normandie avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui donnera de petites pluies tout d'abord.

Ces pluies s'étendront jusqu'au Nord-Pas-de-Calais en soirée et ces précipitations deviendront plus soutenues de la Bretagne au Cotentin. Autour de la Méditerranée, une belle journée s'installera avec un ciel tout au plus voilé par quelques nuages d'altitude. Le Sud-ouest profitera de cette embellie l'après-midi. Seul bémol, les nuages bas pourraient gagner la Camargue en fin de journée.