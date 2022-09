Violents orages ce week-end : risque d’inondations dans le sud-est ?

Si ces phénomènes météo que sont les orages méditerranéens sont tout à fait classiques à cette période de l’année et dans ces régions, le contexte actuel laisse craindre un risque d’inondations plus important. En effet, avec une température de la Méditerranée actuellement comprise entre 25 et 28°C, il faut s’attendre à une évaporation plus forte et donc à une humidité plus importante. Ainsi, en cas de mise en place d’un flux de sud-est avec une dépression sur le golfe de Gascogne qui véhiculera de l’air froid en altitude, le conflit de masses d’air sera très marqué et les précipitations pourront être encore plus conséquentes. C’est ce type de situation qui est prévu pour ces prochains jours, d’où la plus grande prudence recommandée dans les régions du Midi méditerranéen.