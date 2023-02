"Les bourgeons commencent à éclore" : la peur des jardiniers face aux gelées matinales

Dans son jardin, Leslie n'a pas eu ce réflexe et ses fleurs le lui font savoir. "J'ai mes jonquilles qui commencent à sortir de terre. C'est un petit peu trop tôt", nous rapporte-t-elle. Sur son noisetier, les bourgeons ont déjà éclos et la plupart sont gelés tous les matins. "On constate que les plantes sont blanches. C'est très joli, mais ça fait un petit peu peur quand on voit les bourgeons qui commencent à éclore", rajoute-t-elle. À Merville-Franceville-Plage (Calvados), dès jeudi soir, les températures ne descendront plus en dessous de deux degrés.