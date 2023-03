Il est en passe de battre un record : Freddy, le cyclone qui ne s'essouffle jamais

Le cyclone se dirige maintenant vers le Mozambique et devrait toucher terre dans la province septentrionale de Zambezia vendredi soir ou peut-être samedi matin. "Il y aura des vents très destructeurs, une onde de tempête très dangereuse sur les terres et des précipitations extrêmes sur de vastes zones, non seulement au Mozambique, mais au nord-est du Zimbabwe, au sud-est de la Zambie et au Malawi", a déclaré la porte-parole de l'OMM. Les derniers cyclones à avoir traversé tout le sud de l'océan Indien ont été les cyclones tropicaux Leon-Eline et Hudah en 2000.

Avec le changement climatique dû à nos émissions de gaz à effet de serre, le nombre de cyclones tropicaux pourrait diminuer dans les années à venir, mais leur force pourrait être bien plus importante. Selon une étude publiée en avril dernier dans Science Advance, d'ici à 2050, le changement climatique d'origine humaine va plus que doubler, en moyenne, la probabilité de cyclones tropicaux les plus intenses.