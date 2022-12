Retour de la neige en France cette semaine : mais où exactement ?

La perturbation pluvieuse qui s’installe par le sud-ouest ce lundi va gagner le Limousin, l’Auvergne-Rhône-Alpes, le Languedoc et la basse vallée du Rhône en soirée et durant la nuit prochaine. En arrivant sur l'air froid, les précipitations seront neigeuses jusqu'en plaine dans un premier temps, puis elles se transformeront en pluie avec le redoux, d'abord sur le sud de l'Auvergne et la vallée du Rhône en seconde partie de nuit, puis sur le nord de l'Auvergne, la Loire et le Lyonnais en début de matinée. Entre la neige et la pluie, un intermède de 2 à 3 heures de pluies verglaçantes est possible sur toutes ces zones.

Plus que les cumuls de neige qui s’annoncent d’ailleurs importants sur le relief alpin avec jusqu’à 40 centimètres attendus d’ici mardi soir, c’est le risque de verglas qui pourrait bien occasionner d’importantes difficultés en plaine. La plus grande prudence est recommandée jusqu’à mardi après-midi. Une vigilance orange pourrait d’ailleurs être lancée dans plusieurs départements d'ici à la fin de journée.