Météo : les températures hivernales sont de retour cette semaine

Sur l’ensemble du pays, les températures baisseront globalement d’environ 3 degrés, avec un retour des gelées le matin en plaine, indique Météo-France. Prudence, donc ! Le déficit thermique sera plus marqué autour de la Méditerranée. On relèvera, en début de semaine, des baisses moyennes de températures de 4 à 5 degrés.

Ces conditions se maintiendront tout au long de la semaine avec des minimales négatives sur une grande majorité du territoire le matin, avec un temps froid et sec. Les journées de mardi et mercredi sont d'ores et déjà annoncées comme les plus froides, avec des gelées généralisées et des températures entre 3 et 5 degrés à l'est du pays, entre 6 et 9 à l'ouest, et 5 à 8 degrés autour de la Méditerranée. En montagne, certaines stations battues par le vent pourraient connaître des températures allant jusqu'à -15 degrés la nuit.

Côté ciel, sur de nombreuses régions, le temps restera très ensoleillé. Après un mois de janvier marqué par un déficit d'ensoleillement, c'est toujours ça de pris ! Des nuages plus nombreux sont néanmoins attendus vers le sud et la Méditerranée, où quelques précipitations sont possibles.