Météo : comment calcule-t-on le "froid ressenti" ?

Le ressenti de la température dépendant des conditions atmosphériques, cette formule, complexe, met en relation la température de l'air, dite température sous abri, et la vitesse du vent. Elle donne un indice, sans unité, appelé indice de refroidissement éolien.

Selon un tableau réalisé par Météo-France appliquant cette formule pour calculer le "froid ressenti", une température de l'air à 0°C donnera une température ressentie à -3 par un vent de 10 km/h et de -9, par un vent de 60 km/h. Cela voudra dire par exemple que la température ressentie par un temps sec de 0°C avec un vent de 10 km/h sera équivalente à un temps sec à -3°C.

"En réalité, ce n’est pas qu’il fait plus froid ; c’est que vous perdez plus de chaleur à cause du vent", explique Environnement Canada. L'indice est effectivement particulier utilisé en Amérique du Nord, notamment pour prendre des mesures préventives contre les dommages causés par le froid.