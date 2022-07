Incendies en Gironde : les campings du Pyla-sur-Mer, dont les "Flots Bleus", brûlés à 90 %

L'emblématique Camping des Flots Bleus, qui avait servi de décor au film "Camping", n'a pas non plus été épargné. "On a assumé le principal, on a évacué nos vacanciers et nos salariés, et il n’y a pas de blessé et c’est ça l’essentiel. Nous, on a tout perdu. J’avais toute ma vie là-bas, ma compagne s’occupait du resto", a expliqué le propriétaire à nos confrères de France 3 Nouvelle Aquitaine.

Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, les lieux ayant été évacués par les autorités en amont. Ce sont 6000 vacanciers qui avaient été évacués du pied de la dune du Pilat, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 juillet. "L'évacuation doit permettre aux pompiers de se concentrer sur l'attaque de l'incendie", a expliqué le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse, porte-parole des pompiers.