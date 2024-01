Inondations dans le Pas-de-Calais : les wateringues, ce système d'évacuation des eaux aujourd'hui mis en cause

Après les inondations survenues en novembre, le Nord et le Pas-de-Calais sont à nouveau en vigilance orange pour crues. Les wateringues, typiques du nord de la France, sont censés évacuer les eaux de pluie vers la mer. S'il a longtemps été très efficace, le réseau de fossés semble désormais dépassé par les inondations successives, à cause de sa vétusté et du manque d'entretien.

Le Pas-de-Calais est à nouveau sous les eaux, ce mardi 2 janvier. Comme en novembre, où trois mois de pluie étaient tombés en seulement deux semaines. Alors que les habitants vivent un cauchemar sans fin, Météo-France a placé le département en vigilance rouge pour crues. Le nord de la France possède pourtant un important réseau de canaux et d'écluses, appelé wateringues, construit pour éviter ces inondations et protéger les terres agricoles. Ces dernières semaines, des voix s'élèvent pour alerter sur la vétusté de ces dispositifs.

Que sont les wateringues ?

Très communs en Belgique et aux Pays-Bas, les wateringues sont beaucoup moins connus en France. Il s'agit d'un réseau hydraulique de 1500 km, composé de fossés et de canaux, qui permet en théorie de garder au sec les terres agricoles du polder, ces étendues artificielles de terre gagnées sur l'eau, et normalement sous les eaux. 450.000 habitants, entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer, sont ainsi protégés de fleuves comme l'Aa et la Liane.

Les wateringues fonctionnent sur un système d'écluses : à marée haute, elles sont fermées pour éviter d'inonder les terres. Elles sont ensuite ouvertes à marée basse pour relâcher l'eau de pluie dans la mer.

Lorsqu'ils sont nécessaires, les gros travaux de rénovation sont assurés par l'Institution intercommunale des wateringues, et des sections locales s'occupent de l'entretien des plus petits canaux.

Que se passe-t-il en cas de fortes pluies ?

Quand les précipitations sont trop importantes, le rôle de régulateur des wateringues ne peut plus être assuré. L'eau déborde alors des canaux et dépasse les capacités de drainage du réseau, et des stations de pompage permettent de l'évacuer artificiellement vers la mer, jusqu'à 100 m³ d'eau par seconde. En novembre, des pompes supplémentaires étaient arrivées dans le Pas-de-Calais depuis les Pays-Bas.

Pourquoi le système de wateringues n'est plus suffisant aujourd'hui ?

Le Nord et le Pas-de-Calais ont subi plusieurs inondations ces derniers mois. Allan Turpin, maire d'Andres et président de l'association "Stop inondations Pas-de-Calais" a fustigé sur LCI le manque d'entretien du réseau : "Il y a une volonté des sections de wateringues d'en déclasser certains qui n'ont plus d'utilité pour le milieu agricole. La charge revient alors aux communes ou au privé."

Autre problème : la vétusté du dispositif. Les pompes ont parfois plus de 40 ans et n'ont jamais été changées. Les curages (nettoyage complet) doivent pourtant être réalisés tous les dix ans mais les communes n'ont pas toujours un budget suffisant. Le maire d'Andres, à une dizaine de kilomètres de Calais, ajoute : "Les berges sont en train de s'affaisser et les capacités de pompage sont clairement sous-dimensionnées." D'autant que le changement climatique risque de rendre ces crues de plus en plus fréquentes.

Allan Turpin juge l'Institution intercommunale des wateringues responsable : "Il faut s'attarder sur leur gestion. Depuis dix ans, j'essaie d'obtenir des documents normalement obligatoires mais c'est impossible. Est-ce que les investissements correspondent aux besoins de la population ?"

En septembre, la Cour des comptes préconisait des travaux de rénovation pour éviter que des "canaux débordent et créent des inondations". C'est aussi ce que réclame l'association "Stop inondations Pas-de-Calais" : "Il faudrait déjà consolider les berges mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'assurer que tout est entretenu en amont des communes pour éviter les ruissellements. Et arrêter de dire que c'est impossible techniquement car il fallait agir avant."