Il n'a jamais plu autant en France en 30 jours : pourquoi tant de pluie ?

Les trombes d'eau, qui s'abattent sans discontinuer depuis 30 jours sur la France, ont déjà atteint des niveaux records. Selon Météo-France, qui a relevé les quantités tombées, il n'a jamais plu autant sur l'Hexagone sur une série de 30 jours. Ce phénomène intense de pluie continue s'explique, en partie, par le "rail des dépressions", qui dirige les intempéries sur le pays.

Jamais de telles quantités de pluies n'avaient été mesurées dans l'Hexagone. Depuis la mi-octobre, la France est soumise à des pluies torrentielles, jour après jour, qui ont eu pour conséquence, notamment, les inondations historiques dans le Pas-de-Calais. Un phénomène de pluie continue sur 30 jours, que l'on avait déjà connu, mais jamais de manière aussi intense. "Entre le 18 octobre et le 16 novembre, la France a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm", annonce Météo-France.

"C'est la première fois que la France enregistre un tel cumul sur 30 jours consécutifs, toutes saisons confondues", affirme le service de météorologie et climatologie. "Il faut remonter à l'année 1988 pour observer une série de plus de 30 jours (32 jours, du 12 janvier au 12 février). Le maximum de cumul sur 30 jours glissants avait été de 187,1 mm entre le 13 janvier et le 11 février."

Mais pourquoi tant de pluie ? Météo-France l'explique "d'abord par la situation météorologique globale, le fameux 'rail des dépressions' qui domine sur le proche Atlantique depuis un mois : le courant-jet, un courant atmosphérique d'altitude toujours présent dans l'hémisphère nord et soufflant d'ouest en est, est dirigé sur la France." Celui-ci fait office d'autoroute pour les perturbations qui peuvent circuler librement. "C'est pourquoi la France est sous l'influence cet automne de nombreuses perturbations (les tempêtes Ciarán et Domingos par exemple, ndlr) chargées en eau qui apportent des pluies."

"La différence de températures bien marquée entre les hautes latitudes et les régions subtropicales permettent au courant-jet de se dresser de l'Atlantique à l'Europe de l'Ouest", poursuit l'institution. "Cela forme un couloir pour les perturbations pluvieuses qui se forment au large et sont amenées jusqu'à nos portes par cette configuration classique."

Néanmoins, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, certains coins étant plus préservés que d'autres, comme l'arc méditerranéen. "Les nuages et les pluies ont tendance à s'accrocher sur les reliefs, et le temps s'assèche après avoir passé le relief", apprend-on.