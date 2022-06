Intempéries : à quoi faut-il s'attendre ce mercredi ?

La conjoncture, bien qu'encore instable, devrait s'améliorer dans la journée de mercredi. Le temps devrait ainsi être "globalement calme, sous un ciel partagé entre soleil et nuages" en Normandie, en Île-de-France, dans les Hauts de France et les Ardennes. Sur la bordure côtière du Languedoc-Roussillon et le sud-est, le ciel sera de "voilé à très nuageux avec quelques ondées passagères", ajoute Météo France. Sur tout le reste du pays, le ciel restera menaçant avec des averses et un risque orageux, parfois fort. Grêles et pluies importantes ne sont pas à exclure.