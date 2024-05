VIDÉO - Impressionnantes coulées de boue dans la Somme après des orages

Des pluies diluviennes se sont abattues ces dernières heures sur le nord de la France, et notamment le département de la Somme. Ponctuellement, ces précipitations ont provoqué des coulées de boues. Une poignée d'habitants ont été évacués de leur domicile.

De puissants orages continuent de sévir sur l'Hexagone. Ces dernières heures, des pluies diluviennes ont frappé le nord du territoire, à commencer par le département de la Somme, un temps placé en vigilance jaune par Météo France. Ces précipitations ont entrainé localement des inondations, et même des coulées de boue. "Inondations en cours sur la commune de Sailly Laurette. Merci d'éviter le secteur afin de ne pas gêner la progression des secours", a par exemple prévenu la préfecture de la Somme, dans la soirée de mardi. Une poignée d'habitants ont été évacués et la salle des fêtes de la commune a été ouverte pour l'occasion, rapporte France Bleu. Aucune personne n'a été blessée.

D'autres communes du secteur ont été touchées, comme Morlancourt. "Un orage important a frappé le village. Ce n’est pas tant les précipitations, mais la vitesse à laquelle elles sont tombées qui a causé les problèmes. Il a plu 20 millimètres en très peu de temps", détaille le maire de ce village de quelque 350 âmes, Michel Destombes. "Et Morlancourt, c’est une cuvette, alors quand il pleut comme ça, les champs se ravinent, ça coule en saignées", ajoute-t-il, dans les colonnes du Courrier picard. "On ne pourra faire le bilan que demain matin. Il y a un décalage entre le moment où il s’arrête de pleuvoir et le moment où l’eau baisse", conclut l'édile.

Plusieurs dizaines de pompiers ont été déployés dans les environs pour assurer la sécurité des locaux.