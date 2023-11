Tempête Ciarán : la circulation routière totalement interdite dans le Finistère

Vigilance extrême sur le Finistère. Alors que la tempête Ciarán, qualifiée de "bombe météorologique", balaie le département breton, avec des vents ultra-violents avec des records annoncés (jusqu'à 207 km/h relevés à la Pointe du Raz), la circulation a été interdite jeudi 2 novembre, au moins durant la matinée, sur l'ensemble du réseau routier, a annoncé la préfecture. Conséquence de "la chute au sol de très nombreux arbres, branches et lignes électriques et téléphoniques".

Cette interdiction concerne "l'ensemble du réseau routier départemental (routes vicinales, communales, départementales et nationales)", relèvent les services de l'État. Elle concerne tous les automobilistes, exception faites des "services de santé et de secours, (des) forces de l'ordre, et (des) opérateurs de réseaux en intervention, (des) agents des collectivités réquisitionnées, ainsi (des) élus et personnels d’astreinte des collectivités et de l'État", ont-ils précisé dans un communiqué.