Pas-de-Calais : accalmie attendue "après 16h" mais de nouvelles pluies redoutées en début de semaine

Une pause après huit jours d'intempéries. Le Pas-de-Calais, et plus généralement le nord de la France, sont touchés par de fortes pluies depuis une semaine. Le département, encore placé en vigilance rouge pluie-inondation et crue ce vendredi 10 novembre, devrait néanmoins voir la situation bientôt s'améliorer. "L'accalmie se dessinera après 16h00", a effectivement annoncé la préfecture de la zone de défense et de sécurité Nord, dans un point de situation, ce matin.

Selon le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, cette accalmie "devrait durer tout le weekend". Cette pause "devrait permettre de calmer une partie de la situation", a-t-il estimé sur Franceinfo.