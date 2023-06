Météo : jamais aussi longtemps ni aussi tôt dans l'année... La France face à une chaleur inédite

Le mercure est à un haut niveau et ce n'est pas près de changer. Ce deuxième week-end de juin a été, une nouvelle fois, harassant pour de nombreux habitants du nord de la France. Et ce, alors même que l'anticyclone responsable de cette situation s'était momentanément affaibli. La barre des 25°C a été franchie pendant 15 jours consécutifs depuis la fin du mois de mai. Une précocité inédite.

"Sur la période 1947-2022, il n'y a aucune série de ce type ayant débuté en mai. La plus précoce, avec au moins 15 jours à plus de 25°C, avait débuté le 6 juin, en 2003", relève l'ingénieur prévisionniste de Météo-France Gaëtan Heymes, sur Twitter. Aucun modèle météo ne prévoit de chute des températures maximales, "jusqu'au bout de l'horizon de prévisibilité", assure-t-il. "La plus longue série [avait] duré 69 jours, en 2022", note le spécialiste.