Météo : première vague de chaleur, jusqu’à 28°C attendus cette semaine

Après quatre mois consécutifs plus secs que la normale, voilà un épisode de chaleur qui ne va rien arranger à la situation sur le front de la sécheresse. Pire encore, le manque d’eau devrait s’accentuer sur la majeure partie du pays avec le retour d’un puissant anticyclone. Il s’étirera des Canaries jusqu’à l’ouest de l’Europe, garantissant alors un temps sec et de plus en plus chaud. Avec lui, c’est en effet le retour du fameux "dôme de chaleur" et de ses températures estivales, franchissant régulièrement la barre des 25°C, soit un niveau digne d’un mois de juillet.