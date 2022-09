Météo : l'ouragan Danielle devrait perdre en intensité avant de toucher l'Europe

S'il note que l'ouragan ne semble déjà pas très intense à l'état actuel, il détaille pourquoi il risque de perdre encore davantage en puissance. "Cet ouragan a des caractéristiques tropicales, mais il devrait arriver en eaux plus froides et rencontrer une structure d'atmosphère de région tempérée et donc se transformer et diminuer en intensité", expose le spécialiste. Un phénomène nommé "transition tropicale". Les ouragans se forment en effet au-dessus des océans, tirant leur énergie de la chaleur de l'eau, grâce à l'évaporation et la condensation. Lorsqu'ils se déplacent en eaux froides, ils manquent ainsi de carburant pour s'alimenter.

Cette trajectoire est lente, ce qui explique qu'au moment où il atteindrait les côtes du Nord de l'Europe, le phénomène "pourrait être repris dans une circulation classique, sous la forme d'un système perturbé avec seulement de gros coups de vents, peut-être des précipitations et des orages, mais à une échéance assez lointaine", poursuit le prévisionniste. Samedi, l'ouragan Danielle pourrait se situer "à peu près à la hauteur de la Manche, mais entre 150 000 et 200 000 km dans l'Océan atlantique".