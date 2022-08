Canicule : comment s'annonce la semaine prochaine ? Les prévisions d'Evelyne Dhéliat

"Mercredi les orages vont encore un peu se décaler vers l'est parce que l'air chaud ne sera pas encore complétement évacué. À partir de jeudi, les températures vont baisser et on retrouvera une alternance de nuages et des averses des Pyrénées aux régions de l'est. Ce sera plutôt sec à l'ouest et près de la Méditerranée. Vendredi, les averses se cantonneront plutôt près de la Manche et sur les Alpes avec du soleil en Méditerranée", poursuit la cheffe du service météo de TF1 qui conclut :"On aura une moyenne de 25 °C au nord et de 28 °C dans le sud. On revient donc pratiquement à des températures de saison".