La chaleur revient (encore) : plus de 30°C attendus ce week-end et en début de semaine prochaine

Alors que nous nous enfonçons de plus en plus dans l'automne, vous pensiez que l’été avait définitivement tiré sa révérence pour 2023 ? Eh bien non, pas encore ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, la chaleur fait son retour en cette fin de semaine avec des valeurs atteignant, voire dépassant de nouveau la barre des 30°C à l’ombre. À partir de ce week-end, les nuits redeviendront également douces avec souvent plus de 10°C et même parfois des minimales supérieures à 15°C dans l’ouest et le sud du pays. Ne rangez donc pas les shorts et les tee-shirts qui vous seront une nouvelle fois bien utiles au cours des prochains jours…