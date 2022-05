La chaleur se renforce cette semaine, des pointes à 35°C et un ressenti proche de 40°C

Le temps tournera à l’orage jeudi, en particulier dans la moitié nord avec une dégradation un peu plus organisée entre la Bretagne et le Nord de la Seine. Plus au sud, le ciel sera simplement voilé, et même dégagé près de la Méditerranée. Mais cette instabilité sera limitée et très temporaire puisque le soleil reprendra l’avantage dès vendredi sur les deux tiers sud avant de se généraliser pour le week-end avec de rares nuages dans le nord du pays et sur les reliefs.

Avec les quelques orages attendus jeudi, les températures baisseront, en particulier dans l’ouest et le nord-ouest. Mais des Pyrénées jusqu’au nord-est, l’atmosphère s’annonce toujours aussi bouillante pour une mi-mai avec souvent plus de 30°C. Pire encore, avec un fort taux d’humidité, le ressenti s’annonce particulièrement désagréable. L’humidex (c'est-à-dire la température ressentie en fonction de l’humidité) pourrait ainsi localement dépasser les 35 dans le sud-ouest et jusqu’au centre-est.

Vendredi, les températures repartiront à la hausse avec de nouvelles pointes à 35°C dans le sud-ouest pour un ressenti flirtant avec les 40 durant cette journée. L’atmosphère sera plus respirable uniquement en bord de Manche et sur la Côte d’Azur avec moins de 25°C à l’ombre. Ce temps estival se poursuivra le week-end prochain, mais dans une atmosphère probablement un peu plus respirable. Et avec toujours pas de pluie significative à l’horizon…