Météo : la pluie enfin de retour, en abondance, la semaine prochaine

Les pluies attendues la semaine prochaine constituent une excellente nouvelle pour les sols et les nappes phréatiques en souffrance ces dernières semaines en raison des situations de blocage anticycloniques à répétition synonymes d’absence de précipitations. Celles-ci s’annoncent d’ailleurs abondantes avec en moyenne entre 40 et 70 mm attendus, localement davantage. Ainsi, dans certaines régions, il tombera la semaine prochaine davantage de pluie que depuis le début de l’année. Melun (Seine-et-Marne), par exemple, qui n’a connu aucune goutte de pluie en février et seulement 45 mm depuis le 1er janvier, pourrait recevoir entre mardi et le week-end prochain une soixantaine de millimètres !

Si les pluies s’annoncent abondantes en plaine (exception faite du bassin méditerranéen), la neige restera discrète en montagne. Pire encore, le redoux attendu en deuxième partie de semaine va non seulement faire fondre le manteau neigeux, mais aussi apporter de la pluie jusqu’en moyenne altitude (Vosges, Jura, Massif Central). Seules les Alpes du Nord recevront des flocons en abondance, de quoi permettre une fin de saison plus sereine.