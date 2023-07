Météo : le premier épisode de chaleur de l'été commence ce week-end

Une première vague de chaleur estivale est attendue en cette fin de semaine à travers l'Hexagone, met en garde Météo-France. En effet, "dès vendredi, la barre des 30 degrés sera généralement dépassée sur la France, excepté sur le littoral de la Bretagne et le long de la Manche".

Samedi 8 juillet, une baisse des températures est prévue dans le nord-ouest du pays, "mais la chaleur va s’accentuer à l’est". Ainsi, des maximales comprises entre 35 et 36 degrés pourraient être enregistrées dans la vallée du Rhône, ainsi qu'à l’intérieur de la Provence. Sur le reste du territoire, il devrait faire entre 32 et 35 degrés, indiquent les prévisionnistes.

Pour les plus fragiles, la journée de dimanche sera à surveiller : "la chaleur devrait encore monter d’un cran à l’est du pays, avec des pointes à 35-36 degrés jusqu’en Bourgogne et Alsace", indique Météo-France. "Dans la vallée de Rhône et l’intérieur de la Provence, on pourra atteindre par endroit 37 à 38 degrés". Ce n'est qu'en début de semaine prochaine, à partir du 10 juillet, qu'une baisse du mercure est prévue. Un rafraîchissement qui devrait s'entamer par le Nord-Ouest, même si "le temps chaud pourrait persister sur l’est et en particulier sur le quart sud-est la semaine prochaine". Notez que ces fortes chaleurs devraient s'accompagner d'une série d'orages.