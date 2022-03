Météo : le Tarn et la Haute-Garonne placés en vigilance orange au vent violent

Avis de tempête dans le Sud-Ouest. Deux départements, le Tarn et la Haute-Garonne, ont été placés en vigilance orange pour vent violent par Météo-France. Le vent d'Autan souffle déjà fort sur le midi toulousain avec des rafales de 70 à 90 km/h entre Toulouse et le sud du Tarn.

Météo-France prévoit un renforcement, dès ce lundi soir, de ce vent réputé turbulent. Bien connu des habitants d’Occitanie, ce vent régional se caractérise par des rafales irrégulières, "capables de passer de 10 à 90 km/h en moins de deux heures", souligne France 3-Occitanie.

"Le vent d’Autan atteindra son maximum d’intensité demain mardi dans la journée avec un vent moyen de 50 à 65 km/h et des rafales de 100 à 110 km/h sur l’agglomération toulousaine et 110 à 120 km/h sur le Lauragais et la région de Castres-Mazamet. Ce vent commencera à faiblir en soirée de mardi", affirme Météo-France.