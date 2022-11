Météo : quel temps ce vendredi 4 novembre ? Découvrez les prévisions

Sur les régions méditerranéennes, le temps sera plus sec. Des plaines du Roussillon jusqu'au sud de la région PACA, sous un vent d'ouest assez fort et malgré des passages nuageux, voire quelques ondées vers la mi-journée, les éclaircies redeviendront prédominantes. L’Île de Beauté sera touchée par des pluies orageuses, notamment sur la façade ouest de la Corse, avec des pointes de vent entre 90 et 110km/h sur le relief et les extrémités.

De la Haute-Normandie et des frontières du nord jusqu'au sud-ouest et aux Alpes, les averses se succèderont du matin au soir. Elles seront ponctuellement orageuses et parfois marquées. Elles conduiront à des averses près des massifs, en particulier sur les Pyrénées ainsi que sur l'ouest du Massif central.

En ce qui concerne la neige, elle tombera dès 1100 mètres d’altitude sur le Jura. Mais c'est à partir de 1300 à 1500 mètres d'altitude sur les Alpes et le Massif central que d'importantes chutes de neige se produiront. Sur toute la chaîne pyrénéenne, une bonne couche de neige s'accumulera à partir de 1800 mètres d'altitude.