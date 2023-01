Montagne : l'enneigement est-il en net recul dans les massifs français ?

Météorologue au sein de la cellule "Montagne Nivologie" de Météo France, Cécile Coléou nous explique que depuis la fin d'année, "l'enneigement se révèle souvent déficitaire en montagne", la faute notamment à la douceur qui s'est installée sur le territoire. "Même si on constate des records de température, nous avions connu une situation assez similaire l'an passé", rappelle toutefois la spécialiste, peu surprise par ce manque de neige. "Ça peut arriver", estime-t-elle, "a fortiori alors que nous nous trouvons encore dans la période où l'enneigement se constitue". Le début janvier, comme les fêtes de fin d'année, reste "assez tôt dans une saison", si bien que l'essentiel des chutes de neige est attendu à une période plus tardive.

Il est assez fréquent de ne pas observer de neige dans le Jura un 5 janvier, remarque Cécile Coléou, et encore davantage dans le Massif central. Ce n'est au fond "pas si rare que ça", avec des Noël sans neige "un hiver sur trois ou un hiver sur cinq en fonction des stations". Si des exceptions existent, on remarque généralement un lien étroit entre l'altitude et la fréquence des flocons. Au-dessus de 1800 mètres, les chances de trouver de la poudreuse sont multipliées. Dans les Pyrénées, toutefois, "nous sommes sur des records", analyse l'experte, "on observe un hiver comme celui-là tous les 10 ans environ". Météo-France évoquait en effet il y a quelques jours un "enneigement très déficitaire sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne".