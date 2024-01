Neige industrielle : quel est ce phénomène observé dans plusieurs départements ces derniers jours ?

Des habitants de l'Indre, du Loiret et de Haute-Garonne ont découvert leur quartier enneigé, ce week-end, sans que d'autres parties de la ville n'aient vu un seul flocon tomber. En cause : un phénomène météorologique étonnant appelé "neige industrielle". Lié à la pollution aux particules fines, ce dernier est particulièrement difficile à prévoir.

Des rues entières recouvertes d'un manteau de neige, mais aucun flocon dans les quartiers voisins. C'est le spectacle déroutant auquel ont assisté les habitants de plusieurs départements français ces jours-ci, notamment dans l'Indre, dans le Loiret, en Eure-et-Loir, mais aussi en Haute-Garonne. Plus étonnant encore, d'un point de vue météorologique, il n'a pas vraiment neigé dans les zones concernées puisque le manteau neigeux ne venait pas du ciel.

Comment l'expliquer ? Tout simplement parce que la neige en question n'est pas "naturelle" mais issue d'un phénomène lié à la pollution aux particules fines, justement appelé "neige de pollution", "neige industrielle" ou encore "neige urbaine", "neige artificielle" et "fausse neige". Comme son nom l'indique, cette neige qui ne tombe pas du ciel se forme généralement en milieu urbain, près des zones industrielles ou des centrales nucléaires.

De quoi s'agit-il ?

La neige naturelle se forme de manière générale sous l'effet de gouttelettes d'eau en suspension dans les nuages qui atteignent le point de congélation. Ces dernières s'agglomèrent et se cristallisent autour de poussières ou de grains de sables présents dans l'atmosphère, formant des flocons qui tombent au sol, car trop lourds pour rester en altitude. Or, dans certaines conditions, les micro-particules de pollution se substituent à ces poussières ou grains de sables, contribuant, elles aussi, à la formation de flocons.

"En hiver, et malgré l’absence de perturbation, certaines villes de l’Hexagone connaissent parfois des chutes de neige", résume Météo-France sur son site, précisant que la neige industrielle apparaît "par temps calme et froid en présence d'un puissant anticyclone hivernal" et lorsque la température au sol est bien inférieure à celle relevée plus en altitude. Et de détailler : "Cette inversion agit comme un couvercle, et a pour effet d'emprisonner l'air près du sol, empêchant la dispersion de l'humidité et de la pollution".

Plus en détail, lorsqu'un nuage bas et chargé en eau passe au-dessus d'une zone qui émet une forte pollution, que ce soit "la pollution liée aux industries, à la circulation, aux appareils de chauffage", liste l’agence météo, sa vapeur d’eau se fixe sur ces noyaux. Avec le froid, l’eau gèle, se transforme en neige et tombe ensuite autour du site pollué.

Est-ce dangereux ?

Relativement régulier en hiver sans pour autant être très fréquent, le phénomène n'en reste pas moins difficile à anticiper. "Nous savons assez bien prévoir les conditions météorologiques, mais par contre, la partie humaine n’est pas prise en compte dans les modèles, à savoir la localisation des zones industrielles, le moment où elles vont émettre des produits polluants et en quelle quantité", expliquait ainsi dans un reportage diffusé sur TF1 en janvier 2022, Marion Pirat, prévisionniste à Météo-France. "Cette neige est donc compliquée à prévoir."

Quid de son impact sur la santé ? Bien que liée à la pollution aux particules fines, la neige industrielle n'est pas nocive en tant que telle mais agit plutôt comme un indicateur du niveau de pollution en "rendant visible" les émissions que nous respirons, résume l'association Météo Centre qui s'est fait l'écho de plusieurs épisodes observés en Centre-Val-de-Loire ce week-end.

"On peut jouer avec les boules de neige, mais on aura de la pollution sur la peau", prévient auprès de France 3 régions, Olivier Renard qui appelle à ne pas en consommer. "C'est un cocktail de produits polluants ! C'est un peu un rêve d'enfant pourri par la société."