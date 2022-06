Intempéries : jusqu'à 5 heures de retard pour les trains à la Gare du Nord ce samedi soir

Une nuit de galère pour les voyageurs franciliens. En raison de la chute d'un arbre dans le Val-d'Oise, les trains au départ de la gare du Nord, mais aussi de celle de la gare de l'Est ont été fortement retardés ce samedi 4 juin. Résultat, certains usagers du train ont dû passer une bonne partie de la nuit dans les couloirs des deux gares.

"On nous a reportés (le départ du train, ndlr)" à plusieurs reprises, "jusqu'à que ce que l'on nous dise qu'on l'aurait demain", témoigne un voyageur fatigué par une nuit d'attente sur LCI. "Sans aucune explication, on nous a dit : 'revenez demain'", poursuit-il. Dans le même temps, une autre voyageuse explique que les retards se sont succédé dès le milieu de la soirée. "On nous a annoncés à 2h du matin que (le train) était supprimé", déplore-t-elle alors qu'elle patientait encore dans la gare du Nord. Malgré les retards, aucun incident n'est à déplorer.

À l'inverse de la gare de l'Est, où ce même samedi soir, les esprits se sont quelque peu échauffés lors de la mise en place des liaisons de substitutions en bus. Selon le journaliste Clément Lanot, présent sur place, les policiers présents pour assurer le maintien de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser une foule, dense, qui tentait de monter dans le véhicule de la SNCF.