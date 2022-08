Intempéries : pourquoi et comment se forment les trombes marines ?

Les trombes marines peuvent être meurtrières mais sont généralement moins violentes que les tornades, notamment parce que leur diamètre est moins important. Le plus souvent, elles se dissipent lorsqu'elles atteignent la terre et n'ont pas le temps de se transformer en tornade. Il existe deux types de trombes marines : les trombes d'air froid, les plus courantes, et les trombes tornadiques, semblables aux tornades, beaucoup plus rares.