Un risque de tornades dans le nord-est de la France ce jeudi

Un phénomène d'orages et de vents violents doit traverser une partie de l'Europe ce jeudi 4 avril. Selon les observatoires Keraunos et Estofex, le nord-est de la France est concerné, et un petit risque de tornades existe.

Méfiance si vous habitez dans un large quart nord-est de la France. Ce jeudi 4 avril, plusieurs départements allant du Grand Est à la Normandie en passant par les Hauts-de-France et l'Île-de-France pourraient subir des orages et des vents violents. D'après l'observatoire Keraunos, une trentaine de départements présentent même un petit risque de tornades, estimé entre 5 et 15%.

"Un risque de phénomène tourbillonnaire pas exclu"

En cause ? "Un front froid" qui balaie le nord de la France, explique l'observatoire sur son site. "Il pourrait prendre une évolution orageuse localisée, notamment près des frontières" avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, indique-t-il. Des orages "faibles à modérés" y sont notamment attendus, "avec un risque de petite grêle" par endroits, précise Keraunos. "Un risque de phénomène tourbillonnaire n'est pas exclu au passage ou à l'arrière du front."

Selon l'organisme européen Estofex, les tornades et rafales devraient surtout toucher "l'ouest de la Belgique et le centre de l'Allemagne", placés au niveau 2 (sur 3) afin de "mettre en évidence le couloir présentant la couverture attendue la plus élevée de conditions météorologiques extrêmes". Le niveau 1, moins élevé, englobe le nord-est de la France jusqu'à la République tchèque.

Pour l'heure, aucun département de l'Hexagone n'a été placé en vigilance orange par Météo-France pour "vent". Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle figurent tout de même en vigilance jaune. Le service météorologique recommande ainsi aux habitants d'être "attentifs", car des averses orageuses sont notamment attendues dans le Grand Est ce jeudi soir.