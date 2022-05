Pic de chaleur : jusqu’à 33 °C prévus demain, avant une baisse très temporaire

La situation évoluera peu ce mardi avec un temps généralement bien ensoleillé, à peine voilé par quelques nuages d’altitude entre les Pyrénées et l’est. Seuls les bords de Manche connaîtront un ciel plus chargé tandis que des cumulus bourgeonneront en montagne, lâchant localement une averse. Les températures afficheront jusqu’à 30 °C à Bordeaux, voire localement 31 à 32 °C dans l’intérieur du sud-ouest. Météo-France prévoit 28 à 29 °C à Paris, Orléans, Tours, Limoges, Lyon, Montélimar, Toulouse ou Agen, 27 °C en Alsace, en Bourgogne et en Provence contre 18 à 23 °C près de la Manche.

Ce mercredi s’annonce pour sa part comme la journée la plus chaude de la semaine à l’échelle nationale avec des pointes à 33°C attendues dans le sud-ouest. Il fera 32°C à Auch, 31 à Clermont-Ferrand et Montauban, une trentaine de degrés à Bourges, Nevers, Strasbourg ou encore Saint-Etienne. En revanche, les températures perdront quelques degrés dans le nord-ouest en raison de l’arrivée de nuages qui masqueront le soleil en Bretagne et de la côte vendéenne au Cotentin. Une ondée n’est d’ailleurs pas exclue dans ces régions. Partout ailleurs, le soleil brillera sans l’ombre d’un nuage ou presque.

En deuxième partie de semaine, les hautes pressions connaîtront quelques signes de faiblesses dans les deux tiers nord. Le ciel sera ainsi un peu plus variable jeudi de la Bretagne au nord de la Seine tandis que de petites averses orageuses pourront se développer de l’Aquitaine au centre-est, faisant ainsi chuter les températures. Plus au sud, le ciel sera à peine voilé et la chaleur résistera avec des pointes à 30°C encore possibles. Les valeurs n’excèderont plus les 25°C ailleurs.

Vendredi, le petit risque orageux gagnera le Midi toulousain, la vallée du Rhône et les départements alpins alors que le soleil se montrera à nouveau plus généreux dans la moitié nord. Les températures regagneront un ou deux degrés par rapport à la veille, avec plus de 30°C possibles dans le sud-ouest.