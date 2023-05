Pluies, orages, températures en chute : qu'est-ce que la "goutte froide", qui sévit en France ?

Selon la définition fournit par Météo-France, une "goutte froide est une poche d’air très froid située à plus de 5000 m d’altitude. Lorsque le courant-jet polaire se déforme, il arrive qu’une poche se détache de la circulation associée au courant jet polaire pour descendre jusqu’à nos latitudes". Circulant à haute altitude, ces dépressions atmosphériques attirent les vents alentour et surplombent les masses d'air chaud situées plus près du sol qu'elles soulèvent et refroidissent.

La vapeur d'eau contenue dans l'air se condense et les nuages se forment, entraînant des précipitations. Au lieu de traverser le pays classiquement, les nuages sont attirés par cette goutte froide, s'enroulent autour d'elle et font un peu du surplace. C'est comme une sorte de toupie qui s'auto-alimente et qui engendre des pluies importantes. Ce phénomène météorologique, relativement banal, mais néanmoins difficile à prévoir, est généralement associé à de fortes rafales.