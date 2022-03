Météo : l'Hérault et l'Aude en vigilance orange pluie-inondation

Nouvelle perturbation dans le sud de la France. Vendredi 11 mars, Météo France a placé l'Aude et l'Hérault en vigilance orange pluie et inondation, à partir de samedi matin. L'établissement alerte notamment sur un "épisode méditerranéen, atypique pour la saison", qui pourrait être à l'origine de forts cumuls de pluie, sur la durée. "Sur une période de 3 jours, des cumuls de l’ordre de 300 à 400 mm sont prévus sur le Haut-Languedoc et le sud des Cévennes", précise-t-il, quand bien même ces intempéries devraient être bien moins intenses que celles que l’on peut connaître à l’automne.