Températures folles : jusqu’à 33°C prévus vendredi, avant la (vraie) fin de l'été ce week-end

Le changement de temps se confirme pour ce week-end avec un temps agité samedi dans la moitié sud et le quart nord-est où les pluies seront localement marquées. Ailleurs, il s’agira d’averses avec un vent parfois fort, y compris dans l’intérieur des terres où les rafales pourront souffler jusqu’à 80 km/h. À l’arrière, c’est-à-dire dans le quart nord-est, les éclaircies seront de retour, mais dans une atmosphère particulièrement rafraîchie. Ainsi, aux heures les plus chaudes, il ne fera pas plus de 12 à 15°C au nord d’une ligne La Rochelle / Strasbourg pendant que les 25°C seront encore dépassés en Occitanie.